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21 de julio de 2026 a la - 13:10

La Bolsa española sube un 0,9 % con la ayuda de Wall Street y los semiconductores

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Madrid, 21 jul (EFE).- La Bolsa española subió este martes un 0,9 %, animada por las ganancias en Wall Street ante la recuperación del sector de los semiconductores y pese a la subida superior al 2 % del precio del petróleo durante las negociaciones.

Por EFE

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, ganó 172,9 puntos, hasta situarse en los 19.379,8 puntos. En el año, el selectivo acumula una subida del 11,97 %.

Entre los grandes valores, sólo cayó Telefónica, un 0,81 %.

Subieron, por el contrario, la entidad financiera BBVA, un 1,58 %; el Banco Santander, un 1,31 %; el gigante textil Inditex, un 1,24 %; la petrolera Repsol, eun 0,2 %; y la eléctrica Iberdrola, un 0,19 %.

La Bolsa española conseguía terminar la sesión con ganancias y cerca de los 19.400 puntos mientras Nueva York avanzaba cerca del 0,7 % en el arranque de su sesión.

El precio del barril de petróleo brent, de referencia en Europa, subía un 2,21 % al cierre de las negociaciones en Madrid y se negociaba a 91,26 dólares.