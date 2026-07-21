La cuenta en X de Marine Le Pen ha sido jaqueada, denuncia su partido

"Estamos trabajando activamente para restablecer" la cuenta, indicó un portavoz de la formación nacionalpopulista.

Contactado por EFE, el partido no aportó de qué se trataba el jaqueo, pero la prensa francesa señaló que fue un mensaje para promocionar una criptomoneda ('$LEPEN', en alusión al nombre de la dirigente) que estuvo en línea muy poco tiempo y fue rápidamente borrado.

Marine Le Pen es una de las personalidades francesas más seguidas en X, con 3 millones.

Paralelamente, RN denunció "una tentativa de intrusión maliciosa" en sus servidores, aunque afirmó que, hasta el momento, no se ha registrado "una exposición masiva de datos".

En un comunicado, RN aseguró haber llevado a cabo "una investigación técnica exhaustiva de sus herramientas y servidores", después de "las informaciones difundidas hoy sobre una exposición masiva de datos personales de candidatos, cargos electos y dirigentes" del partido.

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"Ningún elemento permite confirmar una exposición masiva de datos", aseveró el RN.

Según el canal BFMTV, el partido lepenista detalló que la intrusión se limitó a la cuenta de un único candidato a las elecciones municipales, la cual contenía información relativa a sus compañeros de lista.

El RN atribuye este acceso a la poca solidez de la contraseña utilizada.

El canal indica que hubo una "operación de doble jaqueo" que consistía también en la modificación de ciertos aspectos de la página web oficial del RN.

Durante algunas horas de la última noche y la mañana de hoy, el rostro de Marine Le Pen fue sustituido en la web por el dibujo de un gato estilizado con los colores de las banderas de Marruecos y Argelia. Esta imagen estuvo enmarcada en un círculo en la que se podía leer: 'Brigada rezagada, con dos clics de retraso'.