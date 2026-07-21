La Fiscalía de Colombia imputa a un hombre por cometer 61 homicidios entre 2020 y 2025

Entre los crímenes que le atribuyen, la institución acusa a alias Barbas de participar en los hechos que le causaron la muerte a un sargento y seis soldados durante un ataque con explosivos perpetrado contra una patrulla del Ejército que se movilizaba por la aldea La Esmeralda, en Arauca, en septiembre de 2021.

"En la acción armada otros siete uniformados resultaron heridos y fueron sustraídos 14 fusiles de dotación oficial", detalló la Fiscalía en un comunicado.

La investigación también relaciona a Enciso Bejarano con el homicidio de Gildardo Alonso Cataño Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la aldea La Primavera en una zona rural de Fortul (Arauca).

Los hechos ocurrieron en octubre de 2022, cuando alias Barbas y otro hombre llegaron a la finca de la víctima y, al intentar obligarla a subirse a un vehículo, le dispararon. Posteriormente, abandonaron el cuerpo en otro municipio.

Por los 61 crímenes y otras conductas ilícitas, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Enciso los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, toma de rehenes, rebelión, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Arauca es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, con una fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental del ELN y, en menor medida, de las disidencias de las FARC.