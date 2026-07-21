La OEA dice que apoyará los esfuerzos para una "transición democrática" en Venezuela

"La OEA está lista, dentro del mandato encomendado por sus Estados miembros, para apoyar los esfuerzos que promuevan una transición pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela", declaró Ramdin en la red social X.

El secretario general subrayó que la OEA está comprometida con la Carta Democrática Interamericana, que establece los principios de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y el bienestar.

"El progreso duradero debe estar guiado por el diálogo, la cooperación y el respeto a la voluntad del pueblo", añadió.

El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, y un grupo de opositores anunciaron la semana pasada que iniciarán conversaciones a partir del 1 de agosto para promover la democracia en el país.

La Administración de Donald Trump en Estados Unidos, que respalda al Gobierno interino de Delcy Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de agosto, aplaudió la apertura de este diálogo.

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La líder opositora María Corina Machado, que ha expresado su intención de regresar cuanto antes a Venezuela para encabezar una candidatura presidencial, no participará en esa mesa de conversaciones.

En términos jurídicos, Venezuela sigue figurando como Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío dado que el Gobierno de Maduro inició los trámites para abandonar el organismo.