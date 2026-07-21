La película venezolana 'Los capítulos perdidos' llega a Nueva York antes de gira por EEUU

La película, estrenada en 2024, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Marsella (Francia) y posteriormente llegó a Estados Unidos dentro del festival New Directors/New Films, organizado por el Lincoln Center y el Museo de Arte Moderno (MoMA).

Las proyecciones del fin de semana de estreno en el IFC Center incluirán sesiones de preguntas y respuestas con Alvarado, y parte de la recaudación se destinará a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela, informó en un comunicado la organización sin ánimo de lucro Cinema Tropical, dedicada a promover, programar y distribuir cine latinoamericano en Estados Unidos.

La película cuenta la historia de Ena, quien regresa a Caracas después de años viviendo en el extranjero y se encuentra atrapada entre dos mundos en transformación: su abuela pierde rápidamente la memoria, mientras su padre dedica sus días a buscar libros venezolanos raros y olvidados para su librería.

La vida de Ena cambia cuando descubre una misteriosa postal escondida entre los estantes, un hallazgo que la lleva a emprender un viaje por la ciudad en busca de un escritor olvidado, según la sinopsis difundida por Cinema Tropical.

"Con Caracas como telón de fondo vibrante y melancólico a la vez, la ópera prima de Alvarado equilibra un tierno retrato familiar con un sutil misterio literario, explorando la frágil frontera entre la memoria, la historia y la ficción", destacó la organización.

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'Los capítulos perdidos' recibió el premio a la Mejor Película en el Festival de Cine de Monterrey, el Premio de la Crítica en Novos Cinemas (Festival Internacional de Cine de Pontevedra, España) y una Mención Especial en el Festival de Cine Lumen, en Brasil.