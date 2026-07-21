Londres tacha de "irresponsables" unas maniobras de tiro rusas frente a la costa británica

Streeting, que asumió el cargo el lunes en el gobierno del primer ministro británico, Andy Burnham, hizo estas declaraciones al presidir en Londres una reunión con sus homólogos de Japón, Italia y Canadá para abordar el Programa Global de Combate Aéreo (GCAP, en inglés), una iniciativa conjunta para desarrollar una nueva generación de aviones de combate.

El ejercicio con fuego real tuvo lugar ayer a unas 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) de la costa de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra, el mismo día en que Burnham asumía el cargo de primer ministro británico en sustitución de Keir Starmer.

Preguntado por la prensa sobre el suceso, Streeting sostuvo que lo sucedido fue "una actuación puramente teatral e irresponsable" y recalcó que "no es la primera vez que Rusia se comporta de esta manera".

"Francamente, no es más que la punta del iceberg de las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados", afirmó el político laborista, que previamente ocupó la cartera de Sanidad en el Ejecutivo de Starmer.

Streeting agregó que "Rusia no debe albergar ninguna duda sobre la determinación de este Gobierno y de este primer ministro (Burnham)" para hacer frente a la agresión rusa en Ucrania, así como a las acciones de Moscú contra los aliados de Londres.

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Un portavoz del ministerio británico de Defensa aseguró a su vez que la Marina Real "continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está preparada para proteger la seguridad nacional" del Reino Unido.