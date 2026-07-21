Megarreforma de Kast enfrenta votación clave, pese a temporal y críticas de la oposición

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo en declaraciones a los periodistas que espera que sea una "jornada positiva" y que el proyecto emblema del mandatario ultraderechista sortee la votación para convertirse en ley y el país pueda "pasar a la etapa del crecimiento".

La oposición de centro e izquierdas anunció el lunes que recurrirá al Tribunal Constitucional algunos artículos del denominado proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y pidió -sin éxito- aplazar su votación, debido al sistema frontal que afecta desde la semana a 10 de las 16 regiones del país y que ya ha provocado al menos 10 muertos.

"Esperamos que la votación de hoy en día refrende el sentido de urgencia que tiene sacar el país adelante", declaró el ministro a su llegada al pleno, en la ciudad de Valparaíso, a 110 kilómetros al noroeste de Santiago y donde las autoridades decretaron este martes la alerta roja por lluvias intensas y riesgo de desbordes.

El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %, pero también incluye la exención de IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales o una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

El Senado chileno aprobó la semana pasada por la mínima la megarreforma, con la que el Ejecutivo busca impulsar el decaído crecimiento y crear empleo formal.

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Como el proyecto original sufrió cambios durante la tramitación en el Senado, debe volver a ser votado este martes en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene 76 diputados pero necesita 78 votos.

Si los diputados ratifican los cambios del Senado, el proyecto queda listo para convertirse en ley. En caso contrario, pasará a ser debatido en una comisión mixta integrada por siputados y senadores y su tramitación se dilatará.

La atención está puesta en el populista y opositor Partido de la Gente (PDG), que actúa como "bisagra" y cuyos votos son clave para sortear la votación.

La presidenta del PDG, Denisse Catalán, confirmó este martes en Radio Cooperativa que el apoyo no está garantizado y que los diputados de la formación están pensando en rechazar algunos artículos.

"Los diputados consideraron que hay artículos que deben mejorarse en la Comisión Mixta y por eso deben rechazarse", indicó.

Desde la izquierda, aseguran que el proyecto beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales, mientras que distintos organismos autónomos han alertado que la iniciativa puede desequilibrar aún más las arcas fiscales y que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación.

"Con esta megarreforma, la más grande de nuestra historia, el Estado va a quedar en peores condiciones para poder acudir a la ayuda ante cualquier desastre. Hoy día no se vota la reconstrucción, hoy día se votan los recortes", dijo el diputado Gonzalo Winter, del izquierdista Frente Amplio, el partido del expresidente Gabriel Boric (2022-2026).