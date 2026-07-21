Neoenergía, filial brasileña de Iberdrola, gana un 45 % menos en segundo trimestre de 2026

El beneficio operativo de caja (Ebitda) fue de 2.743 millones de reales (unos 540 millones de dólares), un aumento del 6 % con respecto a abril, mayo y junio del 2025.

Según explicó la compañía en su divulgación de resultados, este retroceso obedece a una elevada base de comparación respecto al segundo trimestre de 2025, período en el cual el resultado se vio impulsado por un efecto extraordinario y no recurrente, vinculado al reconocimiento de créditos a favor por el cobro indebido de impuestos.

Con todo, los gastos operativos se mantuvieron controlados, registrando un alza del 1 % en comparación con el año anterior.

La compañía destinó 2.095 millones de reales (413 millones de dólares) en inversiones durante el segundo trimestre del año, de los cuales 1.984 millones (391 millones de dólares) se dirigieron al segmento de distribución.

De acuerdo con el informe, la energía inyectada total de Neoenergía creció un 3 % en el periodo comprendido entre abril y junio de este año en comparación con el segundo trimestre de 2025, con un volumen total de 22.653 gigavatios.

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Neoenergía cerró el mes de junio con 17,2 millones de clientes, lo que representa un crecimiento del 2,1 % en la comparación interanual.

La filial de Iberdrola es una de las mayores eléctricas de Brasil y está presente en 18 de los 27 estados del país, actuando en las áreas de generación, transmisión, distribución y comercialización.