Nueva Jersey registró "por error" a 6.600 inmigrantes en listas de votantes y 400 votaron

Sherrill, en su cuenta de X, indicó que el registro se debió a "un error grave de software en el Sistema de Vehículos de Motor de Nueva Jersey", entre junio de 2023 y 2024, y que los inmigrantes respondieron que no eran ciudadanos al solicitar licencias de conducir y carnés de identidad.

"Nuestro análisis preliminar muestra que menos de 400 personas que quedaron registradas por primera vez debido al error votaron. Estaban registradas como demócratas, republicanos y votantes no afiliados, y estaban repartidas por todo el estado", detalló la gobernadora.

Sherrill recalcó que el incidente ocurrió durante la administración previa, del también demócrata Phil Murphy; que el sistema registró a los "no ciudadanos" erróneamente, por lo que "no tienen culpa", y que ha ordenado una investigación y la retirada de estas personas de las listas de votantes.

Además, afirmó que ha "empezado el proceso para reemplazar al suministrador responsable de administrar el sistema".

La política, que es exfiscal federal, denunció los "errores imprudentes" y la "falta de transparencia" de sus antecesores, reivindicó la "integridad electoral" y se comprometió a depurar responsabilidades.

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También aseguró que el presidente de EE.UU., el republicano Donald Trump, intenta "socavar la fe de los estadounidenses en las elecciones al diseminar mentiras sobre resultados electorales legísitimos" y "manipular las elecciones para su beneficio político".

Trump ha cuestionado repetidamente la integridad del sistema electoral del país, y el Departamento de Seguridad Nacional denunció el pasado viernes sin pruebas que había unas 250.000 personas "no ciudadanas" registradas para votar en los estados de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

En Nueva Jersey, concretamente, esa agencia estimó que la cifra superaba los 35.000 "no ciudadanos".