Panamá y Cataluña impulsan una alianza para fortalecer la gestión sanitaria

"Este memorando constituye el punto de partida para una relación de largo plazo que promoverá la formación continua de los profesionales, la investigación, el desarrollo de proyectos conjuntos y la incorporación de buenas prácticas internacionales", afirmó el ministro de Salud de Panamá, Fernando Boyd Galindo.

El titular de Salud de Panamá señaló que la alianza contribuirá a estrechar los vínculos entre Panamá y España y permitirá avanzar hacia sistemas sanitarios "más resilientes, innovadores y preparados para afrontar los desafíos actuales y futuros".

Por su parte, el presidente del Consorcio de Salud y de Atención Social de la región autónoma de Cataluña, Josep Mayoral, indicó que uno de los principales ejes de la cooperación será "la prevención y la implementación de espacios de trabajo comunitario, pueden recibir la educación necesaria en sus entornos"

Mayoral agradeció al Ministerio de Salud la suscripción del acuerdo y afirmó que la cooperación internacional "fortalecerá los sistemas sanitarios y generarán bienestar en nuestras poblaciones".

El Minsa destacó que "Panamá reconoce en Cataluña un referente internacional en gestión sanitaria, integración de servicios, innovación organizacional y transformación digital, experiencias que representan una valiosa fuente de aprendizaje".