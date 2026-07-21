Películas de América, Europa, África y Asia en séptima edición de festival FECT de Ecuador

La capital ecuatoriana, Quito, será nuevamente el escenario donde converjan algunas de las voces más representativas del cine ecuatoriano junto a producciones internacionales que han recorrido importantes festivales alrededor del mundo.

Más que una muestra cinematográfica, el festival se ha consolidado como un espacio que impulsa la producción nacional, promueve el intercambio entre realizadores y espectadores, y fortalece la formación de nuevas audiencias para el cine ecuatoriano.

La programación incluye una selección oficial de largometrajes integrada por producciones que han sido presentadas y reconocidas en algunos de los festivales más importantes del mundo, como Cannes, Berlín y San Sebastián.

Entre las películas extranjeras que se proyectarán en el festival, consolidándolo como una ventana para el diálogo entre distintas culturas cinematográficas, figuran la nigeriana 'My Father Shadow', la española 'Los Domingos' la argentina 'La noche está marchándose ya', la china 'Resurrection', la mexicana 'Moscas', la francesa 'Petite Dernière' y la ecuatoriana 'El Niño Probeta'.

"Cada edición del festival representa una oportunidad para que el público descubra nuevas historias y para que nuestros realizadores compartan pantalla con producciones que hoy marcan la conversación cinematográfica internacional", señaló Felipe Egas, presidente de Turicine, en un comunicado.

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Egas sostiene que el intercambio cultural "fortalece la industria y permite que el cine ecuatoriano dialogue de igual a igual con el mundo".

Además de exhibir largometrajes reconocidos internacionalmente, en esta edición el encuentro pondrá en primer plano el trabajo de directores emergentes que representan el presente y el futuro del audiovisual nacional.

Uno de los momentos más esperados será la Competencia Nacional de Cortometrajes de Ficción, integrada por siete producciones que reflejan la diversidad de miradas, narrativas y propuestas del cine hecho en Ecuador.

Entre los cortometrajes ecuatorianos nominados están 'LOC 555', de Keiko Sandoval; 'Último Registro', de Astrid Daniela Medina; 'Shadowboxing', de Galo Semblantes; 'Época de Plagas', de Gabriela Calvache; 'Adivinación', de Belén Alvarado y José Cardoso; 'Lucía', de Isabela Bonilla y Amari Grunauer; y 'Un Par de Tabacos', de Santiago García.

El festival también abrirá sus pantallas a las nuevas generaciones de realizadores de la región mediante la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Estudiantiles, una categoría que reunirá proyectos provenientes de Ecuador, Argentina, Brasil y Bolivia, reafirmando al festival como un espacio de encuentro para el talento emergente.

Entre los trabajos seleccionados se encuentran los brasileños 'Desvíos Naturales' y 'Pelo que foi', los ecuatorianos 'Surus' y 'Adivinación', la coproducción boliviano-española 'El niño de orejas rojas' y los argentinos 'Nadie puede decir que esto es una despedida' y 'La fragilidad de un cuervo solitario'.

Desde su creación, el Festival Ecuatoriano Turicine ha impulsado espacios de exhibición, formación y encuentro entre cineastas, estudiantes y espectadores.

A lo largo de sus seis ediciones previas ha reunido a más de 8.000 asistentes presenciales, ha llevado el cine ecuatoriano a 2.000 personas mediante su circuito itinerante, ha recibido 800 proyectos en sus convocatorias y ha contado con la participación de 45 invitados nacionales e internacionales, quienes han compartido talleres, conversatorios y clases magistrales.