Perú busca determinar por qué el sismo de 5,1 del sábado en los Andes fue tan intenso

Los especialistas realizan estudios de campo para evaluar los daños en viviendas e infraestructura, analizar las características del suelo y estudiar la dinámica superficial que influyó en la intensidad del movimiento sísmico, detalló el IGP.

"Nuestros científicos ya se encuentran en la zona realizando un levantamiento de las estructuras afectadas y obteniendo información del suelo que nos permita conocer su nivel de amplificación y consistencia", señaló al respecto el jefe del IGP, Hernando Tavera.

El especialista agregó que el valle del Mantaro, donde se encuentra Chupaca, en la región de Junín, está delimitado por los sistemas de fallas tectónicas de Huaytapallana y Altos del Mantaro.

"El sismo del sábado se produjo por la reactivación de la falla Altos del Mantaro, ubicada muy cerca de centros poblados como Chupaca y Chongos Bajo. A ello se suma que el evento fue superficial, lo que incrementó la intensidad del sacudimiento. Las condiciones del suelo también favorecieron la amplificación de las ondas sísmicas, aumentando los daños observados", sostuvo.

El especialista también consideró que las condiciones del suelo pudieron contribuir al daño que sufrieron las viviendas típicas de la zona, que han sido construidas con adobe y quincha, mientras que las viviendas de concreto y ladrillo no presentaron mayores daños, según dijo.

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El sismo de magnitud 5,1 del sábado, con una réplica de 3,7 que se sintió tan solo 17 minutos después, afectó principalmente a los distritos de Chongos Bajo, San Juan de Iscos, Ahuac, Huancayo, Chupuro, Huayucachi, Viques y Huacrapuquio.

Las víctimas mortales se produjeron en Chongos Bajo, donde se reportó el fallecimiento de tres hombres y dos mujeres, entre ellas dos adultos mayores y un joven de 17 años, y también dejó 32 heridos, 398 damnificados y 211 afectados.

El último boletín oficial indicó que 52 viviendas fueron destruidas, 43 quedaron inhabitables, y otras 88 fueron afectadas, así como nueve instituciones educativas, tres establecimientos de salud, dos infraestructuras consideradas patrimonio histórico, un sitio arqueológico, un local municipal y mil metros de carretera.

Este lunes, el Gobierno de Perú declaró en emergencia a los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, así como a Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo.

Chupaca ha sido afectada luego por otros sismos de menor intensidad, dos de ellos el lunes y el último durante la mañana de este martes, que alcanzó una magnitud de 3.5, sin que las autoridades informen si causaron nuevos daños.