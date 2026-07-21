Región del sur de Bolivia está en emergencia por incendios que dañan unas 5.000 hectáreas

El director departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Gonzalo Rodríguez, informó que hasta el lunes había "5.000 hectáreas" afectadas en distintos sectores de Tarija, lo que calificó como "un daño tremendo al medio ambiente", aunque todavía no se tiene un recuento del impacto sobre la vegetación y la fauna de esas áreas.

Rodríguez mencionó que la superficie dañada es "preocupante" porque se registró en el inicio de la época de "chaqueo", o quema controlada, frente a la afectación total registrada en 2025 en Tarija, que fue de 10.000 hectáreas.

Tarija tiene valles situados por debajo de los 2.000 metros de altitud en los que hay una importante actividad vitivinícola y agroindustrial. Además, es una zona de transición hacia el Chaco, compartido con Paraguay y Argentina.

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Tarija declaró el lunes la "emergencia" regional por los incendios que comenzaron el viernes y que en los últimos días se propagaron a otros lugares.

La gobernadora de Tarija, María René Soruco, indicó que la declaración permitirá agilizar el movimiento de recursos humanos y económicos y solicitar ayuda del Gobierno nacional para atender la emergencia ante la situación financiera "crítica" que vive su departamento.

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Esta martes, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó -en sus redes sociales- que la contención de los incendios en Tarija presenta "avances importantes", pero que aún "exige un trabajo permanente y coordinado" de las distintas instituciones locales y nacionales que trabajan en la emergencia.

Justiniano mencionó que están "controlados" los incendios en seis de los diez sectores afectados, mientras que en los cuatro restantes "la dirección y la intensidad del viento" hacen que "algunos focos (de calor) vuelvan a reactivarse después de ser sofocados".

El presidente del país, Rodrigo Paz, dijo a los medios en la capital que recibió reportes que indican que hay "puntos específicos" de incendios que no tienen "conexión" con los otros, por lo que pidió que se investigue si se está "intentando generar hechos en contra de la naturaleza y hechos delictivos".

Paz, que fue legislador y alcalde de Tarija, dijo que el Gobierno dará todo su apoyo a esa región para superar esta situación.

También se registran incendios forestales en tres puntos en la región central de Cochabamba, donde hay "resultados favorables" en el control de la emergencia, según el Ministerio de Defensa.

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia entre junio y octubre, y el fuego se atribuye en muchos casos a los 'chaqueos', las quemas controladas para habilitar tierras que se usarán en la siembra o el pastoreo.

Los incendios forestales arrasaron más de doce millones de hectáreas en 2024 y dejaron a Bolivia con la mayor crisis ambiental de su historia, lo que significa que no podrá recuperar lo que se perdió en más de cuatro meses de intensas quemas en bosques, pastizales y reservas naturales.