Rusia cuenta con 24 millones núcleos familiares

"Actualmente, en nuestro país hay aproximadamente 24 millones de familias, de las cuales cerca de 16 millones tienen hijos. Más de tres millones de familias crían a tres o más hijos", declaró Golikova, citada por la agencia TASS.

Añadió que, en los últimos cinco años, el número de familias numerosas en Rusia ha aumentado 1,5 veces.

Además, la vice primera ministra destacó la puesta en marcha de una nueva ayuda estatal para las familias que han solicitado ya más de un millón de personas.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este año un nuevo paquete de medidas para fomentar los "valores tradicionales" e impulsar la natalidad en medio de una crisis demográfica que atraviesa el país.

Las autoridades rusas buscan revertir la drástica caída de la natalidad, relacionada tanto con la incertidumbre causada por la guerra como por el "agujero demográfico" en el que se encuentra Rusia al alcanzar la edad fértil las mujeres nacidas en la década de los 90 del siglo XX, cuando también se registró una brusca caída de los nacimientos.

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El Gobierno ruso promueve todo tipo de proyectos dirigidos a elevar el número de familias numerosas y aprobó una ley que prohíbe la propaganda de la ideología 'childfree', que busca reconocer el derecho de las mujeres a no tener hijos, entre otras medidas.