Seis buques dieron media vuelta por el bloqueo marítimo a Arabia Saudí, dicen los hutíes

"La retirada de seis buques en las últimas 24 horas se produjo después de las advertencias emitidas por las Fuerzas Armadas yemeníes (hutíes) y de la aplicación de la prohibición de navegación marítima", aseguró una fuente militar hutí, citada por la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

Hasta el momento, Arabia Saudí no ha reaccionado ante esta información.

Los hutíes -alineados con Irán- anunciaron el bloqueo ayer, lunes, al asegurar que impedirían a los buques vinculados a Arabia Saudí navegar por las aguas de la región en respuesta a lo que describen como el continuo bloqueo saudí contra el Yemen.

El grupo respaldado por Irán advirtió este martes a las navieras de que no carguen ni descarguen mercancías en puertos saudíes, y señaló que los buques que incumplan la prohibición podrían convertirse en objetivo de sus fuerzas en cualquier lugar.

Arabia Saudí ha rechazado las acusaciones de los hutíes y ha asegurado que lleva años trabajando junto con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente para aliviar la crisis humanitaria y facilitar las importaciones a través de los puertos yemeníes.