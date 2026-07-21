SpaceX sube un 7 % en bolsa tras anunciar que publicará sus resultados el 4 de agosto

A las 11:36 hora local (15:36 GMT), las acciones de la compañía, que cotiza en el índice tecnológico Nasdaq, se vendían a 128,34 dólares por título, por debajo de los 135 dólares fijados en su oferta pública inicial.

La subida en bolsa de SpaceX tiene lugar tras anunciar ayer que publicará sus resultados del segundo trimestre de 2026 el próximo martes 4 de agosto, tras el toque de campana en Wall Street.

Será la primera vez que la compañía presente resultados trimestrales desde su debut bursátil el pasado 12 de junio, ya que hasta entonces, como empresa privada, no estaba obligada a divulgar sus cuentas al mercado.

Además, ese día también terminará el período de bloqueo establecido por la empresa para la venta de acciones, por el cual una parte significativa de sus títulos estaban reservados a empleados e inversores que participaron antes de su debut bursátil.

Tras su salida a bolsa el 12 de junio, menos del 5 % de las acciones de SpaceX están disponibles para negociación debido a esta restricción, por lo que la liberación de nuevos títulos al mercado podría aumentar la presión sobre la cotización.

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SpaceX, que hizo historia al captar más de 75.000 millones de dólares con su salida a bolsa, se incorporó hace apenas dos semanas al índice Nasdaq-100, donde se agrupan las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el Nasdaq.

Su inclusión obliga a los fondos indexados y ETF que replican el índice a comprar acciones de la compañía para ajustar sus carteras.

La empresa cerró la jornada de ayer en Wall Street cotizando a 119,85 dólares por acción, un 43 % menos con respecto a su máximo histórico de cierre, de 211,39 dólares, que alcanzó el pasado 16 de junio.