Mundo
21 de julio de 2026 a la - 13:05

Tormenta Bertha se intensifica y amenaza con inundación en costa norte del golfo de México

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 21 jul (EFE).- La tormenta tropical Bertha se intensificó este martes y amenaza con inundaciones en las zonas costeras del norte del golfo de México por las intensas precipitaciones y fuertes vientos que la acompañan, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Por EFE

El organismo suspendió en su último boletín la alerta por marejada ciclónica a lo largo del norte del Golfo y emitió avisos de inundación costera en partes del sureste de Luisiana y Misisipi.

Además, elevó el aviso de tormenta tropical a advertencia de tormenta tropical desde la frontera de Florida y Alabama hacia el este hasta los límites de los condados floridanos Bay y Gulf.

Bertha, la segunda tormenta con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, presenta ahora vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas) y se desplaza hacia el noroeste a 6 kilómetros por hora (3 millas).

A las 10:00 de la mañana del este de Estados Unidos (14:00 GMT), el centro de Bertha, la segunda tormenta tropical de la temporada, se ubicaba a unos 115 kilómetros (70 millas) al sur-suroeste de Panama City (Florida) y a 235 kilómetros (145 millas) al sureste de Mobile (Alabama).

Además, el organismo pronosticó que las condiciones de tormenta tropical comenzarán a sentirse entre la tarde de este martes y el miércoles en las zonas bajo advertencia a lo largo de la costa norte del golfo de México.

También son posibles en el Panhandle de Florida durante este martes y en parte de Luisiana entre esta noche y el miércoles.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico y estimó que se formarán nueve este año debido al fortalecimiento de El Niño.