Transporte de petróleo por oleoducto ecuatoriano SOTE subió 11,7 % en primer semestre

Quito, 21 jul (EFE).- El transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) aumentó al 11,7 % durante el primer semestre de 2026, informó este martes la empresa pública Petroecuador, al anotar que en ese lapso transportó 54,6 millones de barriles de petróleo por ese medio.