Trump autoriza vuelos directos entre EEUU y Líbano tras reunión con el presidente libanés

"Tras reunirme con el presidente del Líbano, Joseph Aoun, quien ha realizado una labor extraordinaria en la transformación de su país, ordeno a mi Administración que permita a todas las aerolíneas estadounidenses volar directamente al Líbano para que los estadounidenses puedan visitar fácilmente esta hermosa tierra", escribió en su red social Truth.

Trump expresó además su deseo de que "otros países hagan lo mismo" y retomen las rutas aéreas hacia el país árabe.

Los vuelos directos entre ambos países están suspendidos desde que Estados Unidos prohibió a la aerolínea nacional libanesa, Middle East Airlines, operar en su territorio tras el secuestro de dos aviones de Trans World Airlines en el aeropuerto de Beirut por miembros del grupo chií Hizbulá en 1985.

Actualmente, los estadounidenses que viajan al Líbano lo hacen con escalas en aeropuertos como los de Estambul, Doha o Dubái.

El anuncio de Trump se produce a pesar de que la Embajada de Estados Unidos en Beirut emitió la semana pasada una recomendación en la que pide a los ciudadanos estadounidenses evitar los viajes al Líbano debido a las hostilidades con Israel.

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Trump recibió este martes al presidente libanés en la Casa Blanca para impulsar las negociaciones de paz entre el Líbano e Israel, países vecinos enfrentados que no mantienen relaciones diplomáticas.

Ambos países firmaron el pasado 26 de junio en Washington el llamado Marco Trilateral, un acuerdo patrocinado por Estados Unidos para implementar una serie de "zonas piloto" en el sur del Líbano, donde comenzará una retirada paulatina de las fuerzas israelíes, que deberán ceder el control al Ejército libanés.

A pesar de la tregua pactada en dicho acuerdo, Israel mantiene los ataques en el Líbano para combatir lo que considera la amenaza de Hizbulá, grupo que se opone a las negociaciones.

Aoun es el primer jefe de Estado libanés en visitar la Casa Blanca desde que Michel Sleiman se reunió en 2009 con el entonces presidente Barack Obama.