Un cineasta iraní y una mediadora de paz filipina, premiados por la Casa Asia de España

Nouri, ganador en la categoría de Cultura, destaca por su trayectoria con obras como 'Tehran', 'An Unfinished History' y 'Women According to Men'.

El jurado valoró "su contribución al cine independiente y a la investigación cinematográfica", y la capacidad de "proyectar internacionalmente el cine iraní a través de una obra documental comprometida con la memoria cultural y la reflexión histórica".

De Coronel-Ferrer (Política y Sociedad), resaltó su "liderazgo en los procesos de construcción de paz y su papel determinante en el histórico Acuerdo Integral sobre el Bangsamoro", que en 2014 puso fin a un largo conflicto entre el Gobierno y una guerrilla islamista.

Entre otros premios, el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) fue galardonado con el de Educación y Ciencia; y el ingeniero e investigador español Claudio Feijóo, con el de Economía y Empresa.

Respecto al BSC-CNS, se destaca que haya fortalecido "la cooperación científica entre España y Asia, especialmente con Japón, mediante proyectos pioneros en supercomputación, inteligencia artificial e investigación avanzada".

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Y sobre Feijóo, el jurado apreció su "papel decisivo en la creación de puentes entre los ecosistemas de innovación de España y China"

Los premios, entregados hoy en la ciudad de Barcelona, distinguen la trayectoria de personas e instituciones que contribuyen de manera destacada al fortalecimiento de las relaciones entre España y la región Asia-Pacífico.

Casa Asia está presidida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y cuenta con el apoyo del Gobierno regional de Cataluña y los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid.