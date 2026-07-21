Un fuerte temporal en Chile deja diez muertos y 100.000 personas aisladas

El fenómeno, que empezó el 15 de julio en el sur del país, ahora castiga especialmente a Coquimbo y Atacama, regiones desérticas del norte, donde son inusuales las lluvias extremas.

Se reportan “10 personas fallecidas, cuatro personas desaparecidas, y 17 lesionados”, informó a la prensa Alicia Cebrián, directora del Servicio de Emergencias Estatal (Senapred).

Un primer reporte matutino había notificado cinco fallecidos.

Además, la emergencia ya suma unas 2.200 viviendas destruidas o con daños estructurales, unos 2.400 damnificados y más de 100.000 personas aisladas.

Debido a las crecidas de los ríos, varios caminos quedaron bloqueados por el agua y el fango, y algunos pueblos quedaron aislados.

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En áreas rurales de Coquimbo, el ejército empleó tractores para rescatar a personas atrapadas en inundaciones y tuvo que sacar a personas en helicópteros desde los techos de sus casas, según imágenes de medios locales.

Hay barrios “llenos de barro, de agua, inundados, personas que han perdido sus casas, sus enseres, gente que está con mucha angustia”, dijo a la AFP Cristóbal Juliá, gobernador de Coquimbo, a unos 460 km al norte de Santiago.

La autoridad asegura que el último año que vivieron lluvias intensas fue en 1997, pero que “nunca” lo habían vivido “de esta forma”. “Esta vez superó con creces lo que pasó en ese entonces”, señaló.

El presidente chileno, José Antonio Kast, decretó estado de catástrofe en la zona, lo que permite el despliegue de militares, restringir libertades de tránsito y desplegar recursos de ayuda más rápidamente.

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Fenómeno “anormal y extremo”

En Coquimbo las inundaciones, el barro y los cortes eléctricos provocaron interrupciones en el servicio de agua potable.

“Lo que llueve generalmente en un mes llovió (el domingo) en una hora, lo que lleva a calificar este evento como de precipitaciones anormales y extremas”, aseguró el lunes a la prensa Máximo Pavez, viceministro del Interior.

Según Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, desde hace dos décadas el país no enfrentaba un temporal tan extendido y con tantas lluvias.

“Hace bastantes años que no teníamos una condición similar”, aseguró a la AFP.

Unas 150.000 personas se mantienen sin servicio eléctrico a lo largo del país, informó el ministerio de Energía en su cuenta en X.

“La situación ha superado cualquier pronóstico. Nuestra infraestructura resultó dañada y debimos evacuar a nuestro personal de algunas instalaciones”, señaló a la prensa el gerente regional de la empresa Aguas del Valle, Andrés Nazer.

Por las fuertes marejadas y las ráfagas de viento que superaron los 100 km/h, decenas de puertos a lo largo del país restringieron parte de sus labores de forma preventiva la semana pasada.