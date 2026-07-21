Un petrolero con destino a Ucrania fue alcanzado por drones y se incendió en el mar Negro

El presidente rumano, Nicusor Dan, aseguró hoy que la embarcación fue "alcanzada la pasada noche fuera de las aguas territoriales de Rumanía, a unas 20 millas náuticas de la costa rumana".

Las autoridades del país se encuentran en estado de alerta y esclarecerán las circunstancias, las causas y las posibles responsabilidades sobre lo sucedido, "que muy probablemente forma parte de la guerra de agresión ilegal de la Federación Rusa contra Ucrania", añadió el presidente rumano en Facebook.

El buque Gas Lisbon, de bandera liberiana, había zarpado del puerto de Alejandría (Egipto) con destino a Reni, un puerto fluvial situado en el río Danubio, en el extremo suroeste de Ucrania, cerca de la frontera con Rumanía.

La nave transportaba unas 3.800 toneladas de gas propano y llevaba una tripulación de 17 personas, según el Ministerio del Interior.

Las condiciones meteorológicas adversas impidieron realizar una evacuación aérea con helicóptero, por lo que los tripulantes fueron rescatados con dos balsas salvavidas.

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Tres marineros necesitaron atención médica urgente: dos sufrieron quemaduras graves que afectaban a entre el 10 y el 15 % del cuerpo, mientras que un tercero presentó múltiples heridas y hemorragias.

Según los testimonios de los marineros recogidos por la emisora Digi24, el barco fue alcanzado por tres drones.

Uno de los tripulantes explicó que el primer impacto se produjo en estribor y destruyó la zona de estar y el puente de mando.

"Fue un impacto muy fuerte en el costado de estribor. Subí a cubierta y vi que la zona de estar estaba destruida, al igual que el puente de mando, todo quedó destruido", relató.

Otro marinero señaló que primero les impactaron dos drones y después de unas horas, un tercero.

"Creo que fueron dos drones, uno alcanzó la sala de máquinas y el otro la zona de estar. En menos de tres horas, otro dron nos impactó", expuso.

Tras los impactos, la tripulación tuvo que refugiarse en la zona de proa debido a los graves daños sufridos por el barco y al incendio debido a las explosiones.

El Ministerio del Interior rumano indicó que los marineros no podían utilizar sus propios medios de evacuación, por lo que varias embarcaciones acudieron al rescate.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, agradeció a Rumanía su rápida intervención en el rescate de la tripulación y afirmó que el ataque demuestra que la guerra iniciada por Rusia trasciende las fronteras ucranianas y afecta a la seguridad de toda la región del mar Negro.

La Autoridad Naval Rumana aseguró que debido a la posición del buque, no existe riesgo para la población ni las actividades en la costa rumana.