Unicef tendrá en España una oficina global

España ha cooperado "extensamente" con esta agencia del sistema de las Naciones Unidas, recordó el Ejecutivo en un comunicado, y destacó el acuerdo suscrito con Unicef en febrero de 2004 para impulsar las relaciones y la colaboración con la finalidad de ejecutar los programas de cooperación, acción humanitaria y protección de los derechos de la infancia.

Unicef ya había manifestado el deseo de establecer una oficina global en España, señaló el Gobierno.

El organismo tiene su origen en el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas de 1946, y su sede principal se encuentra actualmente en Nueva York.

En materia de cooperación y desarrollo, el Gobierno español tomó conocimiento también hoy del marco de asociación estratégica entre España y ONU Mujeres 2026-2029, que da continuidad a la colaboración mantenida desde 2005.