Wall Street abre en verde gracias a la recuperación del sector de semiconductores

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones sumaba 183 puntos, hasta los 52.023; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,52 %, hasta los 7.482 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía un 0,02 %, hasta las 25.779 unidades.

Los inversores se preparan para conocer los resultados empresariales de las mayores empresas tecnológicas de Estados Unidos.

Mañana se publicarán los resultados de Alphabet (empresa matriz de Google), Tesla e IBM.

Al margen, las acciones de 3M subieron hoy más de un 7 % después de que los resultados del segundo trimestre del gigante industrial superaran las expectativas.

Asimismo, General Motors presentó cifras que superaron las previsiones tanto de ingresos como de beneficios para el segundo trimestre.

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El sector de semiconductores también impulsó al mercado esta mañana. Entre las empresas más favorecidas, ETF VanEck Semiconductor, que ganó un 4 % e Intel, que avanzó más de un 5 %. La más beneficiada fue Micron Technology, con una subida del 7 %.

Los inversores también tienen los ojos puestos en el aumento de ataque entre Estados Unidos e Irán, el aumento de los precios del petróleo -que esta mañana rozaba los 85 dólares el barril- y la aparición de potentes modelos chinos de inteligencia artificial.