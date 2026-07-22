Cancilleres del Sudeste Asiático inician la ronda multilateral que incluye a China y EEUU

La jornada, la última de la presente reunión de Exteriores de la ASEAN, arrancó con el foro que aglutina a los once países miembros del bloque junto a Corea del Sur, Japón y China, esta última representada en esta cita por la viceministra, Hua Chunying, en lugar de su canciller, Wang Yi.

"En un momento en que nuestros pueblos sienten los efectos de la incertidumbre global a través de la creciente crisis alimentaria y energética (...) Esta plataforma ayuda a nuestra región a prepararse, responder y recuperarse conjuntamente", dijo en su discurso de apertura la ministra filipina de Exterior, Theresa Lazaro, que ejerce de anfitriona bajo la presidencia rotatoria del bloque que este año recae en Filipinas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el chino, Wang Yi; el ruso, Serguéi Lavrov; y la europea, Kaja Kallas, participarán esta tarde en el Foro Regional de la ASEAN (ARF), el más numeroso del bloque y que aglutina a más de una treintena de países.

También se celebra la Cumbre de Asia Oriental (EAS), donde coincidirán Rubio, Yi y Lavrov, entre otros.

En paralelo a las reuniones multilaterales continúan las conversaciones bilaterales entre los diferentes asistentes. La más destacada de la jornada será el cara a cara previsto entre Rubio y Lavrov para hablar de los conflictos en Ucrania e Irán.

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"Creo que la guerra en Ucrania ha dificultado en muchos sentidos la capacidad de Rusia y Estados Unidos para encontrar puntos en común en otros temas. Eso no significa que no busquemos otras áreas de posible cooperación", dijo anoche Rubio a los medios.

El representante de Washington expresó su deseo de que la guerra entre Ucrania y Rusia, iniciada en febrero de 2022, termine y se volvió a postular como mediador entre las partes.

"Estados Unidos sigue abierto y dispuesto a desempeñar un papel constructivo para poner fin a esa guerra (...) creemos que ahora mismo —y creo que los rusos estarían de acuerdo— probablemente somos el único país del mundo que puede desempeñar ese papel", subrayó Rubio.

La reunión de Exteriores de la ASEAN ha estado marcada por un encontronazo registrado el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos en aguas cercanas a un atolón del mar de China Meridional sobre el que ambas naciones reclaman su soberanía.

El riesgo de este conflicto radica en el pacto de defensa mutua entre EE.UU. y Filipinas, que podría arrastrar al país norteamericano a un conflicto directo con China.

"Creo que somos el único país con el que Filipinas tiene un tratado (de defensa). Tenemos la intención de cumplir con nuestras obligaciones contractuales", recordó Rubio tras reunirse el miércoles con Yi en los márgenes de la cita.

Creada en 1967, la ASEAN está compuesta por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam.

El bloque tiene un producto interior bruto combinado de 4,51 billones de dólares -que supera ligeramente al de países como Japón e India- y una población total cercana a los 700 millones de personas, según el Fondo Monetario Internacional.