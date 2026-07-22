China condena a ex alto cargo forestal a perpetua por sobornos de 12 millones de dólares

El Tribunal Popular Intermedio de la localidad de Dezhou declaró a Li culpable de recibir sobornos y le impuso una cadena perpetua, con privación de derechos políticos de por vida y decomiso de todos sus bienes personales, informó la cadena estatal CCTV.

El tribunal ordenó además recuperar los bienes obtenidos ilegalmente y sus rendimientos para su entrega al Tesoro estatal.

Según el fallo, entre la segunda mitad de 2002 y mayo de 2022 Li aprovechó los cargos que ocupó en la antigua Administración Estatal de Bosques y en la actual Administración Nacional de Bosques y Praderas para favorecer a terceros en operaciones empresariales, adjudicación de proyectos y ascensos profesionales.

A cambio, recibió de manera ilegal bienes por un valor total superior a 84,65 millones de yuanes (11,8 millones de dólares, 10,2 millones de euros).

La corte consideró también probado que, entre octubre de 2023 y finales de 2024, después de dejar el cargo, Li utilizó la influencia derivada de sus antiguas responsabilidades para ayudar a terceros a tramitar aprobaciones administrativas a través de otros funcionarios, por lo que recibió otros 3,05 millones de yuanes (425.000 dólares, 367.000 euros).

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El tribunal señaló que la cuantía de los sobornos fue "especialmente elevada" y que los delitos causaron "pérdidas especialmente graves" a los intereses del Estado y de la ciudadanía.

No obstante, tuvo en cuenta atenuantes como la confesión de los hechos, el reconocimiento de culpabilidad y la devolución de los bienes ilícitos, que fueron recuperados en su totalidad, según la corte.

Tras su llegada al poder en 2012, el presidente chino y secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping, impulsó una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a funcionarios de todos los niveles, desde cuadros locales hasta dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de organismos estatales.

Sin embargo, algunos observadores consideran que también ha servido para reforzar su control político.