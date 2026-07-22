Corea del Sur captura un buque acusado de violar las sanciones de la ONU a Pionyang

El carguero, conocido como el Prada y también como el Sophia, fue capturado dos meses antes ser acusado por Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea de violar las sanciones de la ONU que impiden a Pionyang exportar carbón y hierro.

Según el funcionario surcoreano, que no aportó más detalles sobre la pertenencia del navío, Corea del Sur llevó a cabo una investigación sobre el navío y determinó que había violado las sanciones, impuestas por el Consejo de Seguridad para tratar de limitar el desarrollo del programa nuclear norcoreano.

"La investigación confirmó las infracciones y el buque ha sido incautado como medida de seguimiento en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU", dijo el funcionario, en declaraciones recogidas por Yonhap.

El buque fue trasladado al puerto de Pyeongtaek, a unos 60 kilómetros al sur de Seúl.