De la Espriella enviará a futuros vicepresidente y canciller a investidura de Fujimori

La delegación estará integrada además por el canciller designado, Omar Bula Escobar, y por el futuro ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quienes representarán al próximo Gobierno entrante colombiano en la posesión de Fujimori.

De la Espriella explicó en un comunicado que cumplirá uno de los compromisos centrales de su campaña, de hacer solo los viajes indispensables al exterior y permanecerá en Colombia para continuar los llamados "empalmes territoriales", reuniones con gobernadores, alcaldes y comunidades para preparar el inicio de su Administración el próximo 7 de agosto.

Según el presidente electo, el envío de una delegación de alto nivel ratifica la importancia de la relación estratégica entre Colombia y Perú y la voluntad del futuro Gobierno de fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación con ese país y con la región.

La decisión se conoce pocas semanas después de la victoria de Fujimori en las elecciones presidenciales peruanas, un resultado celebrado por De la Espriella, quien durante la campaña expresó abiertamente su respaldo a la entonces candidata del partido Fuerza Popular.

La cercanía entre los dos líderes representa un giro frente a la tensa relación que mantuvieron durante los últimos años el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y la exmandataria peruana Dina Boluarte (2022-2025), por diferencias surgidas tras la destitución y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Petro cuestionó en varias ocasiones el proceso judicial contra Castillo, calificándolo de ruptura del orden democrático, mientras que Boluarte rechazó esas declaraciones por considerarlas una injerencia en sus asuntos internos.

Las diferencias llevaron al retiro mutuo de embajadores en 2023 y enfriaron la relación bilateral, aunque nunca se rompieron formalmente los vínculos diplomáticos.