EEUU, India, Australia y Japón reafirman su compromiso con la estabilidad en Indopacífico

"Estamos unidos en nuestra convicción de que la paz y la estabilidad en el dominio marítimo del Indopacífico sustentan la seguridad y la prosperidad de la región", apuntaron en un comunicado conjunto emitido tras una cita en la capital filipina, paralela a la reunión anual de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El encuentro coincide con el aumento de la tensión en el mar de China Meridional -cuya soberanía Pekín se disputa con varios países del Sudeste Asiático y con Taiwán-, después de un encontronazo el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos en un atolón reclamado por ambos.

El principal riesgo en estas aguas es que se conviertan en escenario de un potencial conflicto indirecto entre China y EE.UU., pues Washington mantiene un pacto de defensa mutua con Filipinas.

Este miércoles, los cancilleres del Quad subrayaron, además, su compromiso con cooperar con los países que conforman la ASEAN a través de las "prioridades compartidas de seguridad marítima, prosperidad y seguridad económica, tecnologías críticas y emergentes, y asistencia humanitaria y respuesta a emergencias".

La alianza diplomática integrada por estas cuatro democracias del Indopacífico fue creada en 2007 y busca blindar la región ante la influencia de China.

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En los últimos años, el Quad ha acelerado su cooperación en materias como seguridad marítima, respuesta humanitaria, cadenas de suministro y minerales críticos, cuyo procesamiento global está prácticamente dominado por Pekín.

En un mensaje publicado en la red social X, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien convocó esta reunión del Quad en Manila, precisó que los miembros "comparten la visión de un Indopacífico libre y abierto, basado en el Estado de derecho, la soberanía y la integridad territorial", y anunció una nueva reunión antes de final de año, sin precisar fecha.