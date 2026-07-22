EE.UU. inicia la duodécima noche consecutiva de ataques contra objetivos militares iraníes

Los ataques comenzaron a las 17:30 hora del este de EE.UU. (23:30 GMT) y forman parte de una operación destinada a seguir degradando la capacidad de Irán para amenazar a marineros civiles y buques comerciales que transitan por las aguas de la región, según el comunicado militar.

La operación continuará durante la noche, de acuerdo con CENTCOM, que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados ni sobre el alcance de los nuevos ataques.

Trump afirmó previamente que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra, dado que, según dijo, cada vez que se alcanza un trato la República Islámica acaba por echarse atrás.

"Están siendo golpeados con mucha dureza y quieren llegar a un acuerdo. Pero yo digo que no están listos para hacer un acuerdo porque cada vez que hacen uno, quieren cambiarlo y todo eso. No están listos. Estarán listos muy pronto", señaló en un mitin en Georgia.

El mes pasado, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para establecer un alto el fuego, desbloquear el estrecho de Ormuz y dar espacio a negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tregua se rompió y ambos países intercambian fuego cruzado desde hace dos semanas.

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Trump insiste en rebajar la gravedad de la situación, relativizando la guerra de Irán respecto a las de Vietnam o Irak, que se alargaron durante décadas y dejaron miles de bajas estadounidenses.