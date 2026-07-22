Ejército jordano intercepta cuatro misiles iraníes y otros dos caen en zonas remotas

"Los sistemas de defensa aérea detectaron seis misiles lanzados desde territorio iraní con destino al reino hoy, y actuaron contra ellos inmediatamente en cuanto entraron en el espacio aéreo jordano", indicó en un comunicado una fuente militar del Mando General de las Fuerzas Armadas Jordanas, sin especificar la zona afectada.

Asimismo, la nota castrense declaró que las defensas aéreas "interceptaron y derribaron cuatro misiles, mientras que los otros dos cayeron en dos zonas remotas y deshabitadas, sin causar víctimas ni daños materiales".

Añadió que equipos del Cuerpo de Ingenieros Reales se desplazaron a los lugares donde cayeron los dos misiles y a los restos resultantes de las operaciones de interceptación, y trabajaron para "asegurar las zonas y gestionar los restos de acuerdo con los procedimientos técnicos y de seguridad establecidos".

Por último, la fuente indicó que el espacio aéreo del reino hachemita se encuentra bajo vigilancia operativa continua y que las Fuerzas Armadas "responderán a cualquier amenaza aérea dirigida contra territorio jordano de acuerdo con las normas de enfrentamiento establecidas".

Minutos antes, el canal de televisión estatal jordano Al Mamlaka había indicado que sonaron alertas en Áqaba, emitidas para advertir a los residentes sobre una amenaza, que ha finalizado.

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Sin embargo, después el Ejército no ha dado detalles sobre las zonas afectadas por estos nuevos ataques iraníes al país árabe.

Las tensiones entre Teherán y Washington siguen creciendo, y este mismo miércoles Irán amenazó con atacar los intereses de EE.UU, sus aliados y los países que lo apoyan si este lanza ataques contra sus instalaciones nucleares u otros centros sensibles del país.

EE.UU. completó esta madrugada once noches consecutivas de bombardeos contra territorio iraní, especialmente en el sur del país. En respuesta, Teherán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Kuwait y Jordania.