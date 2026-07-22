El BCE mantendrá los tipos de interés en el 2,25 % tras la caída de inflación

Los mercados y analistas pronostican que el BCE mantendrá el precio del dinero el jueves, después de haberlo subido en junio por primera vez en casi tres años, pero también tienen en consideración que el conflicto bélico entre Irán y EEUU ha vuelto a escalar en julio con ataques cruzados en Oriente Medio desde hace dos semanas.

Los datos económicos publicados desde la reunión de junio han sido positivos.

La inflación general bajó en junio sorprendentemente hasta el 2,8 % (3,2 % en mayo) y el crecimiento económico resiste.

Los precios de la energía cayeron con fuerza tras el alto el fuego entre EEUU e Irán acordado el 18 de junio.

Por ello, los mercados y varios miembros del Consejo de Gobierno del BCE comenzaron a considerar que quizá no eran necesarias nuevas subidas de tipos.

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Pero "el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio, junto con los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas, han vuelto a presionar al alza los precios de la energía", advierte Niall Scanlon, gestor de carteras de renta fija en MIFL (Mediolaum International Funds).

El precio del petróleo sigue próximo a niveles relativamente moderados, pero el aumento del precio del gas natural representa una preocupación mayor.

El BCE tendrá en septiembre nuevas proyecciones macroeconómicas y más datos de inflación, por lo que podría aumentar entonces las tasas en caso necesario.

El director de Estrategia y Análisis Macro de la gestión de activos de Santalucía, Luis Merino, no espera cambios en los tipos directores, lo que permitirá al BCE "ganar tiempo hasta tener mayor claridad sobre la situación geopolítica para su próxima reunión".

"En el lado positivo tenemos la publicación de un dato de inflación menor de lo esperado: 2,8 %, desde el 3,2 % anterior, con la inflación subyacente en una zona confortable, 2,4 %, que permitiría que el BCE se pueda tomar una pausa en esta reunión", afirma Merino.

Pero "por el lado negativo, en el estrecho de Ormuz se han recrudecido los ataques por parte de ambos lados, elevándose la tensión bélica en la zona, rompiendo la tregua firmada en junio, lo que ha incrementado de nuevo la volatilidad en el precio del crudo, que ha vuelto a cotizar en la zona de los 90 dólares, provocando incertidumbre sobre su impacto tanto en crecimiento como en inflación", añade Merino.

El gestor de carteras de Pimco Konstantin Veit también espera que el BCE mantenga sin cambios el tipo de la facilidad de depósito.

"Al no estar previstas nuevas proyecciones del equipo técnico hasta septiembre, es probable que el Consejo de Gobierno considere conveniente esperar, especialmente teniendo en cuenta los cambios significativos registrados en los mercados energéticos desde junio", señala Veit.

"La caída de los precios de la energía, una inflación de junio más moderada de lo esperado, un crecimiento de los salarios compatible con el objetivo de inflación y un débil crecimiento económico sugieren que los riesgos se inclinan hacia un menor número de subidas de tipos de las que actualmente descuentan los mercados", aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, según Veit.

Veit contempla una subida adicional de los tipos de interés en septiembre.