Forense dice que policías fallecidos en ataque a comisaría en Paraguay fueron ejecutados

"Estamos hablando de ejecuciones hechas ya con las víctimas sometidas", explicó el funcionario a periodistas en Asunción, la capital del país, hasta donde fueron trasladados los cuerpos de las tres personas que perdieron la vida durante la incursión en la colonia (comunidad) de Naranjito, perteneciente al distrito (municipio) de Ybyrarobaná.

En la noche del martes, se presume que entre 20 y 30 sujetos armados llegaron hasta la estación de la Policía en Naranjito (ubicada a unos 340 kilómetros de Asunción), según las primeras versiones oficiales, contra la que dispararon y arrojaron bombas molotov.

En el ataque fallecieron dos policías y un empleado del lugar, mientras que otro agente sufrió heridas y uno más resultó ileso.

Lemir explicó que en uno de los policías muertos se evidenció una "ejecución clarísima", con un disparo "dentro de la cavidad bucal". Además, presentaba un impacto en el tórax.

La segunda víctima, agregó el experto, también se considera fue ejecutada, ya que recibió "un disparo de gracia" en la cabeza y otro en la axila del lado derecho.

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Ambos sufrieron igualmente quemaduras "importantes" de segundo y tercer grado, agregó el médico forense.

Horas antes, el comandante de la Policía Nacional, el comisario César Silguero, aseguró que el ataque ocurrió mientras caía una fuerte tormenta y no había electricidad en la zona.

Además, el jefe policial cifró en cuatro, entre ellos una patrulla, los vehículos incinerados y explicó que los atacantes portaban armas largas, al confirmar el hallazgo de vainillas de calibre 5.56 y 7.62 milímetros, así como de escopeta.

El ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, calificó como un "ataque al Estado" lo sucedido y aseguró que será "respondido con la misma fuerza" y "con todo el peso del Estado y de la ley".

Riera no descartó que los atacantes, quienes "aparentemente" habrían llegado a pie a la comisaría y vestidos con uniformes camuflados, puedan formar parte de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), aunque admitió como "otra posibilidad" que el crimen organizado esté involucrado.

Por su parte, el fiscal general, Emiliano Rolón, designó a dos funcionarios de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas y Terrorismo en Asunción para que participen como coadyuvantes en la investigación de los hechos.