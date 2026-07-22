FundéuRAE: "check in" y "check out", alternativas

Sin embargo, es frecuente encontrar las expresiones inglesas en los medios, como en "Uno de los gestos más repetidos es el de mostrar el documento de identidad al llegar a un hotel para hacer el check in", "Si intentas realizar el check-in y el sistema no detecta tu autorización aprobada, la aerolínea denegará el embarque" o "Dejaron el equipaje en el hotel después del check-out".

"Check in" y "check out", escritos con y sin guion, se emplean a menudo para referirse al registro de pasajeros o huéspedes a su llegada a aeropuertos y hoteles, y a los trámites y pagos que se efectúan a la salida de estos establecimientos. Para "check in", existen alternativas preferibles en español, como "registro (de llegada)" o, simplemente, "llegada" en el caso de los hoteles. También se usan "facturación" y “facturar” (en los aeropuertos). Para "check out" se aconseja utilizar “salida”.

Así, en los ejemplos anteriores se podría haber optado por "Uno de los gestos más repetidos es el de mostrar el documento de identidad al llegar a un hotel para hacer el registro", "Si intentas facturar y el sistema no detecta tu autorización aprobada, la aerolínea denegará el embarque" y "Dejaron el equipaje en el hotel después de la salida".

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