Honduras coloca bono soberano por 815 millones de dólares para pasivos y presupuesto

La Secretaría de Finanzas (Sefin) indicó en un comunicado que la "histórica" emisión permitirá al Estado hondureño destinar los recursos a operaciones de manejo de pasivos y a cubrir necesidades presupuestarias generales.

Destacó que la operación incorpora "prácticas modernas" de administración de deuda utilizadas por economías con mercados financieros desarrollados, con el objetivo de optimizar el perfil de endeudamiento público, reducir los costos de financiamiento y fortalecer la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.

Según la Sefin, la tasa obtenida representa una mejora frente a la colocación realizada en 2024, con una reducción superior a dos puntos porcentuales, lo que permitirá generar ahorros anuales en el servicio de la deuda pública y fortalecer las finanzas del Estado.

"La operación refleja una gestión proactiva, estratégica y responsable de las finanzas públicas", señaló la Secretaría hondureña, al indicar que Honduras aprovechó condiciones favorables en los mercados internacionales para obtener mejores condiciones de financiamiento.

El Gobierno atribuyó el resultado a la reducción del riesgo país que alcanzó su nivel más bajo en los últimos 13 años, medido a través del índice EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes), así como a la mejora de indicadores macroeconómicos, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de la credibilidad del país ante los mercados internacionales.

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La emisión registró una demanda de inversionistas internacionales que superó ampliamente el monto ofertado, lo cual, de acuerdo con la Sefin, refleja la confianza de los mercados en la conducción económica del Gobierno y en la estabilidad de las finanzas públicas hondureñas.

La operación ocurre en un contexto en el que Honduras busca mejorar las condiciones de su endeudamiento externo y reducir presiones sobre el presupuesto nacional derivadas del pago de intereses y amortizaciones de deuda.