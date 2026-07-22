Irán rechaza acusaciones de Francia sobre agresión a dos agentes de su embajada en Teherán

El director del Departamento para Europa Occidental del Ministerio de Exteriores iraní, Mohamad Tanhaei, calificó de "infundadas y falsas" las declaraciones del ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quien denunció el lunes la supuesta intimidación y agresión contra dos miembros de la embajada francesa.

Según Tanhaei, los dos ciudadanos franceses participaron la noche del domingo en una reunión con varias personas buscadas por las autoridades iraníes por delitos relacionados con la seguridad nacional.

El responsable iraní afirmó que ambos fueron interrogados durante un breve periodo por agentes de seguridad y sostuvo que, en el lugar de la reunión, fueron hallados documentos que, según Teherán, apuntan a presuntas actividades contra la seguridad del Estado y que actualmente están siendo investigados.

Asimismo, rechazó las acusaciones de que los dos empleados fueran golpeados y aseguró que, una vez que las autoridades comprobaron su vinculación con la embajada francesa, fueron trasladados a la Policía Diplomática y, tras contactar con el embajador de Francia y coordinarse con el Ministerio de Asuntos Exteriores, fueron entregados a la representación diplomática.

La polémica fue abordada este martes durante una conversación telefónica entre el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y su homólogo francés.

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Durante la llamada, Araqchí protestó por lo que calificó de actuaciones "inusuales y contrarias a las normas diplomáticas" por parte de los dos diplomáticos franceses en Teherán y las consideró "inaceptables".

El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que el respeto a las leyes del país anfitrión y a las normas diplomáticas internacionales es un requisito indispensable para el funcionamiento de las misiones extranjeras e instó al Gobierno francés a evitar que se repitan incidentes similares.

Barrot denunció el lunes que los dos funcionarios franceses fueron víctimas el domingo de una "acción de intimidación extremadamente grave", al ser "retenidos durante varias horas sin justificación", "interrogados" y sufrir una "agresión física".

Por ello, el Ministerio francés de Exteriores convocó el martes al encargado de negocios de Irán en París para expresar la "más firme condena" de Francia por lo que calificó de una agresión "premeditada y deliberada".

Según París, los dos empleados de la embajada en Teherán dirigen los programas franceses de apoyo a la sociedad civil iraní, en particular a artistas y científicos.