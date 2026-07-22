La Policía registra las oficinas del Deutsche Bank por sospechas en el Postbank

La fiscalía de Düsseldorf lleva a cabo una investigación en las oficinas de Deutsche Bank, dijo este miércoles un portavoz del primer banco alemán privado de Alemania.

Se trata de transacciones del Postbank entre 2008 y 2010, añadió el portavoz de Deutsche Bank.

La fiscalía sospecha que el Postbank evadió impuestos en algunas transacciones con acciones, según algunos medios de comunicación alemanes como el rotativo "Welt", el portal "Business Insider", el diario "Süddeutscher Zeitung" y las cadenas de televisión regionales públicas WDR y NDR.

Estas transacciones están relacionadas con los escándalos fiscales de los esquemas "cum-cum", que transfieren temporalmente la titularidad de las acciones a un inversor extranjero residente en un país con un tratado fiscal más favorable -generalmente con tipos de retención más bajos- y luego devuelve las acciones y el dividendo, neto de comisión, al verdadero propietario.

La falta de trazabilidad en la cadena de pagos ha facilitado el abuso del sistema, con pérdidas para las arcas públicas alemanas de unos 28.000 millones de euros.

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La Fiscalía de Düsseldorf investiga a diez antiguos directivos de Postbank y calcula un daño de más de 350 millones de euros.

Deutsche Bank es el sucesor legal del Postbank porque lo adquirió completamente en 2018.