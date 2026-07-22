Muere a los 69 años Luís Represas, una de las voces más reconocidas de Portugal

Represas, una de las voces más reconocibles de la música popular portuguesa, celebraba este año medio siglo de carrera y el pasado marzo había vuelto a actuar con Trovante en Lisboa y Oporto.

El presidente de Portugal, António José Seguro, lamentó la muerte del artista y destacó que deja un legado que “pertenece al tiempo, a la memoria y al corazón de un pueblo”.

“Portugal, dolorido, canta sus canciones”, señaló el jefe del Estado en un mensaje en el que expresó su solidaridad con la familia, los amigos, sus compañeros de Trovante y todos los admiradores del músico.

Seguro, que se encuentra en Cabo Verde, recordó además la amistad que lo unía al cantante y el último encuentro que mantuvieron el pasado 21 de marzo.

“Hoy he perdido a un amigo. Lloro, en Cabo Verde, su partida. Recuerdo la fantástica noche del pasado 21 de marzo. Recuerdo tantos buenos momentos a lo largo de los años. Añoranza del futuro, Luís... Tal vez algún día te encuentre...”, escribió.

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También el primer ministro, el conservador Luís Montenegro, calificó a Represas como “una de las mayores referencias musicales” de Portugal y consideró su fallecimiento “una pérdida para el país y para nuestra cultura”.

“Su legado permanecerá tan contagioso como en una vida llena de ‘sed de infinito... y de decírselo cantando a todo el mundo’”, afirmó Montenegro, quien trasladó sus “más sentidas condolencias” a la familia, los amigos y todas las personas que se sintieron tocadas por su obra.

Nacido en Lisboa el 24 de noviembre de 1956, Luís Paulo Fontes Represas fundó en 1976, junto con João Gil, João Nuno Represas, Manuel Faria y Artur Costa, la banda Trovante, una de las más influyentes de la música portuguesa posterior a la Revolución de los Claveles.

Con Trovante popularizó temas como ‘Perdidamente’, ‘Saudade’ y ‘125 Azul’. Tras la disolución del grupo en 1992, inició una carrera en solitario marcada por su relación con la música latinoamericana y, especialmente, con Cuba.

De su colaboración con el cantautor cubano Pablo Milanés surgió ‘Feiticeira’, uno de los temas más conocidos de Represas.

En su repertorio también figuran canciones como ‘Da Próxima Vez’, ‘Ao Canto da Noite’ y ‘Timor’, convertida esta última en un himno de solidaridad con la lucha por la independencia timorense.

A lo largo de cinco décadas colaboró con artistas como José Afonso, Carlos do Carmo, Bernardo Sassetti, Ivan Lins, Martinho da Vila, Simone, Jorge Palma, Gilberto Gil y Carlinhos Brown.

En 2005 fue nombrado comendador de la Orden del Mérito de Portugal y en 2016 recibió la Orden de Timor Oriental.