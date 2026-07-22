Nicaragua arremete contra Dominicana tras condena a Ortega por afirmaciones sobre comicios

"Resulta increíble, a estas alturas de la historia, que un pueblo valiente y digno, como el pueblo dominicano, que ha sufrido dictaduras, invasiones e intervenciones imperiales, tenga voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en un comunicado.

"Hemos vivido las mismas miserias y los pueblos no tienen culpa de la deshonrosa conducta de ciertas figuras que creen ser de autoridad", señaló la cancillería nicaragüense.

Nicaragua dijo que nunca olvidará al "héroe anti-intervencionista dominicano Gregorio Urbano Gilbert que recorrió" con el héroe nicaragüense Augusto C. Sandino "caminos de dignidad" el siglo pasado.

"Como bien sabemos, hermanos dominicanos, el respeto al derecho ajeno, es la paz", añadió Managua.

La Cancillería dominicana anotó que una declaración de esa naturaleza, que un mandatario afirme que no volverán a haber elecciones, constituye un "abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense" a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.

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"Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla", tal como establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano en un comunicado.

República Dominicana consideró que "ningún gobierno" puede arrogarse el derecho de privar a un pueblo de la posibilidad de expresar periódicamente su voluntad soberana mediante el voto, ni cerrar por decisión unilateral la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder.

"El Gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades nicaragüenses a rectificar esta posición y garantizar plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas", indicó la Cancillería del país caribeño.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado el 19 de julio, Ortega aseguró que "aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder".

Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los "traidores a la patria" en el país.

"Lo importante es que dejemos en rango constitucional de que en este país no podemos aceptar elecciones donde participen golpistas, traidores a la patria, donde participen partidos y organismos financiados con dinero extranjero, con potencias extranjeras, por organismos extranjeros", subrayó Porras.