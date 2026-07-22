OIM: Retorno de hondureños aumenta 40 % y tránsito migratorio baja 74 % en primer semestre

El incremento representa 6.850 personas más respecto al primer semestre del año anterior, cuando fueron retornados 17.102 hondureños, detalló el informe de la OIM, basado en datos del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho).

Solo en junio fueron deportadas 4.407 personas, frente a las 3.461 registradas en el mismo mes de 2025, lo que representa un aumento interanual del 27,33 %. Además, la cifra de junio fue un 9,71 % superior a la de mayo de este año.

El documento indicó que el 87 % de los migrantes retornados en junio fueron hombres, el 11 % mujeres y el 2 % niñas, niños y adolescentes.

Estados Unidos concentró la mayor cantidad de retornos en junio, con 3.880 hondureños (88,04 %), seguido de México, con 509 (11,55 %). También se registraron retornos desde Guatemala (18), España (1), El Salvador (3), Canadá (1) y Ecuador (3).

La mayoría de los migrantes deportados, el 85 % (3.748 personas), fueron atendidos en el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) de San Pedro Sula; un 11 % (485) en el CAMR de Omoa y un 4 % (174) en el CAMR Belén.

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El informe de la OIM señaló que, en contraste con el aumento de las deportaciones de hondureños, el flujo de migrantes extranjeros en tránsito irregular por Honduras disminuyó un 74,18 % durante el primer semestre de 2026.

Entre enero y junio ingresaron al país 5.087 migrantes en condición de vulnerabilidad, una reducción de 14.611 personas frente a las 19.698 registradas en el mismo período de 2025.

Los registros mensuales de migrantes en ruta hacia Estados Unidos fueron de 1.596 en enero, 609 en febrero, 555 en marzo, 746 en abril, 775 en mayo y 806 en junio.

Durante junio, Ecuador fue el principal país de origen de los migrantes en tránsito irregular por Honduras, con el 56,82 % del total, seguido de Venezuela (13,40 %) y la República Popular China (8,44 %).

Por grupos de edad, las personas entre 21 y 40 años representaron el colectivo más numeroso durante los primeros seis meses del año, con 3.190 registros.