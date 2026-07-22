Pakistán espera "buenas noticias" tras reunirse con el ministro del Interior iraní

"Espero que pronto surjan buenas noticias nuevamente y que prevalezca la paz", declaró Naqvi al término de la reunión con Momeni, quien se encuentra de visita oficial en Pakistán.

Un día antes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se reunió también con Momeni y reiteró el compromiso de Pakistán de mantener sus esfuerzos diplomáticos, según un comunicado de su oficina.

Sharif instó a todas las partes a actuar con moderación y afirmó que Pakistán seguirá desempeñando el papel de “mediador y facilitador honesto y sincero” para la paz y la estabilidad regionales.

La visita de Momeni se produce en un momento en que Islamabad intenta preservar el proceso diplomático abierto entre Washington y Teherán bajo el Memorando de Islamabad, firmado el 17 de junio por Estados Unidos e Irán con mediación paquistaní.

Ese marco de negociación, de catorce puntos, afronta una creciente presión tras la reanudación de los enfrentamientos entre ambos países.

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Pakistán, que se ha posicionado como mediador entre Teherán y Washington, ha pedido de forma reiterada contención a las partes y defiende que el diálogo es la única vía realista para alcanzar un acuerdo duradero.

Naqvi ha mantenido contactos frecuentes con las autoridades iraníes durante el proceso de mediación y ha viajado en varias ocasiones a Irán desde el inicio de la crisis entre Estados Unidos e Irán, a finales de febrero.

El ministro del Interior paquistaní es considerado una figura cercana al jefe del Ejército, Asim Munir, otro actor relevante en los esfuerzos diplomáticos impulsados por Islamabad.

La reunión entre Naqvi y Momeni también abordó la ampliación de la cooperación bilateral en materia de seguridad, gestión fronteriza y comercio, según el comunicado.