Paramount Skydance solicita una audiencia probatoria para salvar su fusión con Warner

El documento, al que tuvo acceso Deadline, propone una vista de tres días a finales de agosto a la jueza federal de California que lleva el caso, Araceli Martínez-Olguín, argumentando que la demanda presentada por los fiscales busca una "medida extraordinaria y drástica", sin darle a la compañía "la oportunidad de una audiencia completa y justa".

La jueza emitió esta semana una orden de restricción temporal que impide a Paramount cerrar la transacción de 110.000 millones de dólares por al menos catorce días y programó una audiencia para el 3 de agosto para escuchar los argumentos de ambas partes.

La decisión responde a una demanda presentada la semana pasada por doce estados, liderados por California y Nueva York, que argumenta que la fusión "eliminaría la competencia" en Hollywood y viola una ley federal de 1914 que prohíbe las fusiones que probablemente reduzcan sustancialmente la competencia.

La operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la demanda de los doce estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés), que solicitó este miércoles ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo de fusión.

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La unión de trabajadores, que agrupa a cerca de 20.000 miembros, argumentó que la polémica transacción provocará una pérdida masiva de empleos y que uno de los riesgos de esta fusión recaía en que "los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo".

Por su parte, la Comisión Europea dio luz verde para que Paramount Skydance adquiera Warner Bros. Discovery a condición de que la primera implemente ciertas medidas para evitar problemas de competencia en la distribución cinematográfica en los países del Espacio Económico Europeo.