Roma acogerá reunión de la Alianza Global para impulsar la solución de los dos Estados

"La reunión se centrará especialmente en el diálogo interreligioso, un tema que nos resulta muy sensible y que es crucial para fortalecer las perspectivas de paz", afirmó el también vicepresidente del Gobierno italiano durante su comparecencia ante las comisiones parlamentarias de Exteriores y Defensa para informar sobre los resultados de la Cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

Explicó que presidirá la reunión junto con el ministro de Asuntos Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, y se dará "un nuevo impulso a la Declaración de Nueva York" que se firmó el año pasado.

La Alianza Global fue impulsada por la UE y los países árabes en septiembre de 2024, en los márgenes una Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de impulsar y avanzar en la creación de un Estado palestino.

Tajani aseguró que "Italia está desempeñando un papel protagonista" en las negociaciones entre Israel y Líbano y que después de que la semana pasada se celebró en Roma la primera sesión de negociación sobre el seguimiento del acuerdo marco, el 4 de agosto se volverá a celebrar en la capital italiana una nueva sesión de diálogo.

Adelantó también que "Italia ya mira hacia la fase posterior a la conclusión del mandato de la Fuerza Provisional de la ONU en el Líbano (UNIFIL) prevista para finales de año".

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"Estamos trabajando estrechamente con nuestros aliados, empezando por Francia, como seguimiento de la Cumbre de Antibes del 25 de junio", agregó.

Y también anunció que convocará en septiembre en Nueva York una reunión de la Coalición de Roma, una iniciativa internacional liderada por Italia y la organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), integrada por unos 40 países, para abordar el tema de la seguridad alimentaria y los fertilizantes.