Sony cierra un acuerdo para revivir uno de los cines más emblemáticos de Hollywood

El recinto, ubicado en pleno corazón del barrio de Hollywood, "se someterá a una renovación integral a partir del próximo mes y hasta principios de 2028, y será operado por (la cadena de cines) Alamo Drafthouse Cinema", informó la distribuidora estadounidense en un comunicado.

Aunque Sony evitó revelar por el momento detalles económicos de la transacción, el acuerdo contempla una inversión sustancial destinada a la restauración del recinto y a la modernización de sus sistemas de proyección y sonido.

"La restauración honrará el distintivo carácter estético del lugar, su inmersiva proyección en pantalla curva de gran formato y la tradicional experiencia de venta de alimentos y bebidas que lo han convertido en un destino querido por generaciones", agregó.

El histórico cine cerró sus puertas durante la pandemia y permaneció inactivo de forma permanente luego de que su propietaria, Pacific Theatres, se declarara en bancarrota en 2021.

Desde su inauguración en 1963, el Cinerama Dome de Hollywood se consolidó como un referente mundial para las proyecciones en 70 mm, albergando históricos eventos cinematográficos emblemáticos, como la presentación de 'Apocalypse Now' (1979) o la más reciente 'Once Upon a Time... in Hollywood' (Érase una vez en Hollyowood), la obra de Quentin Tarantino protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

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Su diseño destaca por una pantalla profundamente curvada de aproximadamente 26 metros de ancho en su arco y un ángulo de 126 grados, concebida para ofrecer una experiencia panorámica e inmersiva.

Único por su cúpula geodésica de hormigón, el recinto fue clave en el desarrollo de las proyecciones de gran formato y mantiene su estatus como uno de los espacios cinematográficos más singulares de la industria.