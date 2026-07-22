Ucrania dice haber atacado otros 13 barcos mercantes vinculados a Rusia en 48 horas

Kiev, 22 jul (EFE).- Las fuerzas de drones ucranianas golpearon durante las últimas 48 horas en el mar Negro y el mar de Azov otros 13 barcos mercantes que transportan mercancías desde puertos de Rusia y la Ucrania ocupada, anunció el comandante de ese componente del Ejército ucraniano, Robert Brovdi, a quien se conoce por su sobrenombre de ‘Magiar’.