Arabia Saudí confirma ataque a un petrolero en mar Rojo tras la reivindicación de hutíes

La agencia oficial de noticias saudí, SPA, señaló, citando a una fuente de la Autoridad General de Transporte de Arabia Saudí, que el buque llamado Encelia, propiedad de una empresa saudí, fue atacado mientras navegaba en el mar Rojo, provocando un incendio en la proa, pero no dio detalles sobre Layla, el otro buque supuestamente atacado.

La fuente indicó que todos los tripulantes se encuentran a salvo y que las autoridades han tomado "todas las medidas necesarias" para asegurar el buque, proteger a su tripulación y salvaguardar el medio ambiente marino.

"El ataque constituye una violación de las leyes y normas internacionales que garantizan la seguridad de los buques mercantes y sus tripulaciones", declaró la nota.

El comunicado saudí no mencionó a los hutíes por su nombre ni comentó la afirmación de que un segundo petrolero también había sido atacado.

A última hora del miércoles, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, anunció que el movimiento insurgente -respaldado por Irán- había atacado dos petroleros saudíes, el Encelia y el Layla, con misiles balísticos, misiles de crucero y drones, afirmando que los ataques provocaron "grandes incendios" a bordo de ambos buques.

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Sarea también afirmó que las fuerzas hutíes habían obligado a casi otros diez barcos a regresar de puertos saudíes y prometió continuar aplicando lo que el grupo denomina una estrategia de "bloqueo por bloqueo".

Todo ello se produce días después de que los hutíes anunciaran un bloqueo marítimo a los puertos saudíes, advirtiendo a las navieras que los buques que cargan o descargan mercancías en esos puertos podrían ser atacados.

Los rebeldes defendieron que la medida es una represalia por lo que describen como "un bloqueo" liderado por Arabia Saudí en las zonas bajo su control en el Yemen, mientras que Riad y el Gobierno del Yemen reconocido internacionalmente acusan al grupo de intensificar las tensiones regionales en nombre de Irán.

El ataque supone el primero contra buques mercantes desde que los hutíes declararan el bloqueo el pasado lunes.