China anuncia dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla china de Dongshan, la segunda mayor de la provincia, donde las maniobras se desarrollarán entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán el viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

Por el momento, ni el Comando del Teatro Oriental de Operaciones, la rama del Ejército chino encargada de las actividades en torno a Taiwán, ni el Ministerio de Defensa taiwanés se han pronunciado sobre estas maniobras.

Las fuerzas chinas han llevado a cabo múltiples ejercicios en la isla de Dongshan y sus aguas circundantes, incluidos simulacros de desembarco anfibio.

En diciembre del año pasado, Pekín lanzó unas maniobras militares a gran escala en torno a Taiwán, denominadas 'Misión Justicia-2025', en las que participaron unidades del ejército de tierra, la armada, la aviación y la fuerza de cohetes.

Durante la segunda jornada de ejercicios, China lanzó 27 proyectiles hacia aguas al norte y al sur de Taiwán, con diez de ellos cayendo sobre la "zona contigua" taiwanesa, que se extiende a 24 millas náuticas (unos 44,5 kilómetros) de sus costas.

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El portavoz del Ministerio de Defensa chino Zhang Xiaogang afirmó en ese entonces que estos simulacros eran "plenamente legítimos y necesarios" y prometió que Pekín derrotaría con "firmeza" todos los intentos de "injerencia externa" en Taiwán, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Desde entonces, China no ha anunciado maniobras militares de envergadura en torno a la isla, pero ha reforzado la presencia de su Guardia Costera y de otros barcos oficiales en los alrededores de Taiwán, especialmente frente a su costa oriental, donde el mes pasado lanzó una "operación de control del tráfico marítimo".

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.