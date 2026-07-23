China vuelve a conceder permisos para 'robotaxis' tras incidente en Wuhan, según Bloomberg

Según el medio, que cita a personas familiarizadas con el asunto, la reanudación se está produciendo de forma gradual en algunas ciudades tras la finalización, a finales de junio, de una revisión de seguridad de todo el sector.

Los reguladores chinos habían pedido esa revisión después de que más de un centenar de 'robotaxis' de Apollo Go, el servicio de conducción autónoma de Baidu, quedaran detenidos de forma repentina a finales de marzo en calles de Wuhan.

El incidente provocó numerosas llamadas a la Policía de Tráfico de esa ciudad, dejó pasajeros atrapados temporalmente y alteró la circulación, aunque no se registraron accidentes ni heridos.

Las primeras investigaciones citadas entonces por las autoridades locales atribuyeron el problema a un "error de sistema".

Tras el suceso, tres organismos, entre ellos el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, se reunieron con responsables de ciudades con 'robotaxis' o proyectos piloto de conducción autónoma, según Bloomberg, para exigir una revisión completa y un refuerzo de la supervisión de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La suspensión impedía a las empresas del sector añadir nuevos vehículos autónomos a sus flotas, iniciar proyectos de prueba o expandirse a nuevas ciudades, en un momento en que numerosas empresas chinas tratan de avanzar en la aplicación comercial de la conducción autónoma.

Apollo Go es el principal proveedor de 'robotaxis' del país asiático, con cientos de vehículos en más de una decena de ciudades, y Baidu había anunciado acuerdos con Lyft y Uber para llevar sus servicios a Europa, Asia y Oriente Medio.