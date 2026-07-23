China y la UE deben negociar un acuerdo que evite la guerra comercial, según eurodiputados

Nicolás Pascual de la Parte (PP/EPP, conservadores) y Javi López (PSC/S&D, socialistas) atendieron a EFE en la megalópolis oriental de Shanghái antes de iniciar la última jornada de su viaje, la cual estará centrada en asuntos tecnológicos tras abordar en Pekín cuestiones económicas, de derechos humanos o la guerra en Ucrania.

"Queremos agotar las posibilidades de negociación antes de tomar medidas de retorsión. No queremos una guerra comercial, queremos evitarla", indicó Pascual de la Parte, a lo que López agregó: "Cualquier medida unilateral en el ámbito comercial va a conllevar una medida unilateral espejo contra ti".

"Sabemos a lo que nos lleva eso, a una escalada comercial contra un país con el que tenemos relaciones muy intensas y también, siendo honestos, que tienen mucha capacidad de resistencia y menos presión de su opinión pública en la toma de decisiones, por razones obvias", incidió el político catalán.

Pese a lo que López calificó de "desequilibrio insostenible" en la balanza comercial frente a China, Pascual de la Parte narró que, tras entrevistarse con altos cargos chinos como el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, "ellos piensan que (...) no se debe a prácticas proteccionistas chinas sino a la dinámica de los mercados y que, por tanto, no tienen ninguna culpa".

"La respuesta de las autoridades chinas es 'nosotros aplicamos las normas de la Organización Mundial del Comercio; llévenme allí si ustedes tienen críticas, preocupaciones o disputas que resolver'", apuntó López antes de lamentar las "consecuencias de gran alcance" a nivel económico y también político en países europeos, y pedir a las autoridades chinas que sean "imaginativas" a la hora de encontrar una solución.

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Según Pascual de la Parte, Wang se quejó de que Bruselas "politiza" las diferencias comerciales: "Hacen una selección de las reglas que quieren cumplir y las que no quieren cumplir. Y eso es lo que hay que arreglar", denunció.

En cualquier caso, el representante español concluyó que a Pekín "le molesta mucho" que la UE lo considere como un "rival sistémico": "No se ven a sí mismos como rivales de la UE, sino como socios. En el fondo, su objetivo final es tratar de separar a Estados Unidos de Europa, y que Europa se vaya acercando a China".

Preguntado acerca de la multa récord de 500 millones de euros a la plataforma china de comercio electrónico AliExpress, Pascual de la Parte la calificó como "una señal de la UE para demostrar que vamos en serio".

"Vamos a mirar todo con lupa y vamos a aplicar el principio de reciprocidad. Ese es otro de los principios fundamentales que hemos planteado a los chinos: nuestras relaciones, no solamente comerciales sino también económicas y políticas, se van a basar a partir de ahora en el principio de la transparencia y la reciprocidad", recalcó.

"China está donde está por la transferencia masiva de tecnología occidental, básicamente de empresas norteamericanas y alemanas, que hicieron su agosto aquí durante muchos años. Lo hicieron una sola vez: tú mandas el primer tren de alta velocidad, aquí lo manda Siemens, pero ahora los chinos hacen los trenes más baratos y te los mandan a ti de vuelta", apuntó, refiriéndose a otros sectores con historias similares como el aluminio, las placas solares o los coches eléctricos.

Otro de los puntos de fricción de las últimas jornadas ha sido la acusación, por parte de los líderes de Francia y Alemania, de que China manipula su moneda para ganar competitividad, algo que Washington lleva también años denunciando: López cifró esta "devaluación artificial" entre un 20 y un 30 %.

Sin embargo, Pascual de la Parte cree que Pekín "se está dando cuenta de que ha llegado a los límites de ese modelo", tanto con EE. UU. como con Europa, territorio este último en el que, tras la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, el beneficio económico ya no es el único objetivo sino que pasa a un segundo plano ante la seguridad de suministro, incluso aunque esto se traduzca en una "inflación inducida".

"Europa tiene que encontrar su sitio en un mundo cambiante, hostil, incómodo. (...) Y no teníamos ni el vocabulario ni las estructuras adecuadas, pero creo que vamos a aprender rápidamente la lección", profetizó.