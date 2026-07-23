El ministro de Defensa japonés pide tratar "sin tabús" el asunto de las armas nucleares

"Francia está modificando su política nuclear y mostrando nuevos avances. Es evidente que ningún país puede ya garantizar su propia seguridad a menos que se debata, sin tabús, lo que está sucediendo en Europa y en el mundo", dijo Koizumi tras la reunión, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Este jueves, el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, matizó que Tokio "se adhiere a los tres principios no nucleares": no poseer, no producir y no permitir que se introduzcan armas nucleares en el país.

"Protegeremos la paz y la seguridad fortaleciendo nuestras propias capacidades de defensa y reforzando aún más la credibilidad de la disuasión ampliada, incluidas las armas nucleares, proporcionada por Estados Unidos", explicó el portavoz.

Sin embargo, Kihara rehusó confirmar si los tres principios, adoptados como resolución por el Parlamento japonés en 1971 pero nunca incorporados a la ley japonesa, se mantendrán en la revisión de los tres documentos clave que rigen la estrategia de seguridad del archipiélago que busca la primera ministra, Sanae Takaichi.

Shigemitsu Tanaka, superviviente del bombardeo atómico contra Nagasaki y uno de los directores de la organización japonesa contra las armas nucleares Nihon Hidankyo, que ganó el premio Nobel de la Paz en 2024, criticó las palabras de Koizumi y dijo que la conversación debería tratar sobre cómo eliminar las armas nucleares, no cómo adoptarlas.

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"El Gobierno y el pueblo japoneses saben mejor que nadie lo que sucedería si realmente se utilizaran armas nucleares", dijo Tanaka en declaraciones a NHK.

Japón lleva años percibiendo un entorno de seguridad más complejo que considera que se ha agravado con el acercamiento entre Rusia y Corea del Norte, la principal amenaza regional, mientras el Gobierno de Takaichi ha impulsado el gasto en Defensa y planea adelantar la revisión de los tres documentos de seguridad a finales de este año, según la prensa del país.